Résumé de la semaine 206 du 20 au 24 septembre 2021

La semaine passée dans Demain nous appartient - Raphaëlle réussit à tirer Jordan du pétrin. Jahia est hors d’elle. Martin, lui aussi, enrage de ne pas réussir à mettre la main sur l’assassin de Clément Lefranc. Hadrien annonce à Sofia qu’il va quitter Sète. Manon fait des merveilles au Spoon. Victoire se pose des questions sur l’état de santé de Jahia. Elle tente de mettre en garde Irène, mais celle-ci refuse de l’écouter. Georges trouve que sa compagne s’implique trop dans cette affaire. Jack découvre que sa sœur jumelle a un talent caché. Le père de Raphaëlle débarque à Sète, au grand désespoir de cette dernière. En fin de semaine, Alors que le meurtre de Clément est enfin élucidé, Victoire se sent coupable de ne pas avoir réussi à sauver son patient. Marianne la réconforte. Cédric explique à ses filles ce qui a causé la mort de leur ami d’enfance. Hadrien découvre qu’Alma lui ment depuis des années. Le nouveau professeur de musique a un comportement des plus étranges. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.