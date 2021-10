Résumé de la semaine 208 du 4 au 8 octobre 2021

Après sa disparition, Victoire est au plus mal, elle recherche son donneur tant bien que mal. Bien que Georges n'y croit pas, elle est persuadée d'être connectée à cette personne. Elle finit par le retrouver grâce à l'aide de Roxane et Sara. Elles sont sur la piste de Noa, il leur explique alors que ce tatouage appartient à son amie de l'époque qui a disparu du jour au lendemain. Victoire accuse alors Noa d'avoir fait du mal à Emilie.