Résumé de la semaine 209 du 11 au 15 octobre 2021

Georges tente de comprendre Victoire, en vain. Elle lui confie avoir besoin de temps pour elle. Elle cherche à comprendre avec Roxane et Sara la source de ses visions. Entre temps, Roxane est victime d’un kidnapping et Dimitri devient alors le principal suspect de son enlèvement. Noa a un lien avec cette affaire et Judith en est maintenant persuadée, elle s’apprête à témoigner à la police. Mais ce même kidnappeur l’intercepte et l’enlève à son tour. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.