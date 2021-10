Résumé de la semaine 210 du 18 au 22 octobre 2021

L'enquête continue pour retrouver Roxane et Judith. Noa est suspecté pendant un temps mais il finit par découvrir le véritable coupable et s'empresse de le dénoncer à la police. C'est son grand-père, il est sur le point de s'enfuir. Mais au moment où la police l'interpelle, Josse se tire une balle dans la tête avant de dire où se trouvent Judith et Roxane. Impossible de retrouver leur trace. C'est grâce au dessin de Victoire qu'elles sont retrouvées saines et sauves.