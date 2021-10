Résumé de la semaine 211 du 25 au 29 octobre 2021

Des tensions se font sentir entre Karim et Anna. Et la relation naissante entre Anna et Jim ne facilite pas les choses. Très vite, elle se rend compte que sa nouvelle patiente Marjorie Collet, est en fait la femme de Jim. Marjorie s'en rend rapidement compte et ne le supporte pas. Tout tourne mal entre Marjorie et Jim, dès le lendemain elle est introuvable. Plusieurs indices inculpent directement Anna…