Résumé de la semaine 212 du 1 au 5 novembre 2021

Quelqu'un veut du mal à Anna et Karim. Anna est d'abord accusée du meurtre de Marjorie Collet, tout l'accable. Mais Karim est prêt à tout pour l'innocenter. Peu de temps après, c'est Jim qui est retrouvé assassiné. Les accusations se tournent alors vers Karim et encore une fois toutes les preuves l'accablent. Marjorie a-t-elle tout orchestré, de sa mort à celle de Jim ?