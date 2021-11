Résumé de la semaine 213 du 8 au 12 novembre 2021

Maintenant on en est sûr, Marjorie Collet est vivante. Anna est en danger, elle est rapidement mise sous protection, mais ça ne suffit pas. Marjorie réussit à entrer chez elle pour la menacer. Heureusement, Martin arrive à temps. Elle est arrêtée et finit par tout avouer et en particulier le meurtre de Jim. Karim peut enfin être libéré. Mais cette histoire aura eu raison de leur couple…