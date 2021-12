Résumé de la semaine 216 du 29 au 3 décembre 2021

Rebecca fait tout son possible pour protéger sa fille Raphaëlle. Quand la police la soupçonne d'être liée à l'accident de Xavier, sa mère décide de se faire accuser à sa place. Mais Raphaëlle commence à retrouver la mémoire et comprend qu'elle est à l'origine de la mort de Daniel Meffre et de la chute de Xavier. Rebecca demande alors à Xavier de la dénoncer elle à la police.