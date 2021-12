Résumé de la semaine 219 du 20 au 24 décembre 2021

La police continue son enquête pour retrouver l'auteur des montages vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux. Nathan et Charlie sont d'abord accusés. Angie fait également les frais du corbeau avec une photo d'elle et son professeur de Français. Les corbeaux sont en fait deux élèves du lycée, Maël et Lina. Ils sont arrêtés par la police et reconnaissent les faits. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le Noël de toutes les familles à Sète !