Résumé de la semaine 220 du 27 au 31 décembre 2021

Le retour de la mère d’Aurore bouleverse toute sa famille. Dès qu’elle apprend que sa mère a un cancer et qu’elle va mourir, elle décide d’aller à l’hôpital pour lui parler une dernière fois. Persuadée d’avoir vu sa sœur à l’enterrement de sa mère, les doutes d’Aurore se confirment lorsque Zoé apparaît le jour de Noël. La police fait le rapprochement entre le cambriolage de la galerie d’art et ceux des propriétés privées. Le cambrioleur nargue la police jusqu’au mariage de Sara et Roxane ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.