Résumé de la semaine 221 du 3 au 7 janvier 2022

L'arrivée de Zoé à Sète divise la famille Daunier, Pierre et Sofia ont de gros doutes sur l'identité de Zoé et l'accuse de vouloir profiter de l'héritage de sa mère. Mais les résultats du test ADN prouvent le contraire, Pierre est prêt à tout pour faire accuser la sœur d'Aurore et découvrir la vérité. Pourquoi Aurore a-t-elle monter ce plan de toute pièce ?