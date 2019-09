Résumé de la semaine du 02 au 08 septembre 2019

Olivier est suspecté par la police d'être le Stalker de Clémentine. Victor finit par être arrêté, Clémentine est sous le choc, elle qui pensait qu'ils s'aimaient... Christophe drogue Clémentine. À son réveil, celle-ci est totalement perdue, elle ne comprend ce qu'il lui arrive. Christophe et Clémentine finissent par s'embrasser mais celle-ci ne veut pas aller plus loin,. Victor est libéré par la police et essaye de faire réaliser à Clémentine que ce n'est pas lui le coupable ! Christophe vient trouver Clémentine pour lui annoncer que sa fille est à l'hôpital suite à un accident mais ce n'est qu'un prétexte pour qu'il puisse enlever Clémentine et la retenir chez lui, attachée. Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.