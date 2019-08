Résumé de la semaine du 05 au 09 août 2019

Cette semaine, un mort est retrouvé mort à Sète. Martin, Georges et Aurore enquêtent sur ce mystérieux décès. Mais le plus étrange est la découverte d’une veste au bouton arrachée… Il s’agit de celle de Tristan. L’attitude de Thomas est de plus en plus douteuse. Il demande à son employé Ulysse, de mentir pour lui ! Tristan le soupçonne de plus en plus… Thomas craque et le kidnappe. L’équipe du commissaire Constant intervient avant le drame ! Le frère de Chloé Delcourt est placé en garde à vue pour séquestration et meurtre. Alors que Victoire fait de plus en plus de cauchemars, Sandrine cache un lourd secret. Y-a-t-il un lien entre les deux femmes ? La compagne de Morgane finit par mentir et affirme à sa sœur qu’elle était enceinte de Guillaume Delcourt... Qu’a-t-elle à cacher ? Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.