Résumé de la semaine du 10 au 14 février 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Suite à la vidéo et aux menaces du tueur, la famille Daunier est exfiltrée dans une planque inconnue de tous. Aurore, Martin, Karim, Georges et Sara continuent leur enquête mais sans piste sérieuse… Un appel du hacker inquiète l'équipe, il y aurait une taupe au commissariat. La police tient enfin une piste pour le tueur. Ils feraient bien de l'arrêter dès que possible car il continu ses menace, cette fois avec une bombe placée dans la voiture d'Aurore. Ils parviennent à interpeller le principal suspect, David, mais il s'agirait en réalité de sa sœur. Elle est quant à elle toujours en liberté et commence à s'en prendre aux filles d'Aurore. Sara fait une découverte édifiante qui pourrait enfin nous révéler l'identité du véritable terroriste.