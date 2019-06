Résumé de la semaine du 10 au 14 juin 2019

Cette semaine, Victoire et Sandrine sont à l’hôpital, après avoir contracté une méningite bactérienne. Elles sont entre la vie et la mort. Au lycée, Arthur est pointé du doigt et rejeté. L’équipe de Marianne fait tout pour trouver le bon traitement. La randonnée tourne en prise d’otages et Chloé fait une chute. Clara souhaite la mort de Victor Brunet. Pendant l’altercation, Karim est grièvement blessé… Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.