Résumé de la semaine du 11 au 15 novembre 2019

Cette semaine dans Demain Nous Appartient : Antoine est libéré de prison faute de preuves dans le cadre de la disparition de sa femme Valérie. Souleymane est toujours autant persuadé que sa mère est en vie. Le jeune homme fait bien de croire en ses convictions, Valérie est vivante, échouée sur une plage d’Algérie. Cependant elle a perdu la mémoire, rien n’est assuré pour qu’elle retrouve le chemin de Sète. Chloé organise la soirée surprise d’Alex. Epuisée, elle fait un malaise et se rend à l’hôpital. Marianne lui apprend une grande nouvelle, Chloé est enceinte ! La joie et le bonheur vont être de courte durée. Un incendie vient de se déclarer au Mas. De nombreux Sétois sont en danger et l’incendie fait ses premières victimes. Flore et Chloé sont les plus touchées, les deux femmes sont entre la vie et la mort, tandis qu’un autre habitant reste introuvable… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.