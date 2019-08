Résumé de la semaine du 12 au 16 août 2019

Thomas est interrogé par Aurore au commissariat. Il craque et prend en otage un officier de police. Il souhaite se confier qu’à Sandrine. Elle accepte de se confronter à lui au commissariat. Thomas avoue que Guillaume la trompait. Fou de rage, il l’a tué avec le fusil du père de Sandrine. De son côté, Victoire se confie à Marianne sur la grossesse interrompue de sa sœur. Anne-Marie l’aurait forcé à avorter de Guillaume Delcourt. Mais aucune trace de son acte médical n’est retrouvée. Furieuse, Victoire cherche à savoir ce que sa sœur lui cache. À son réveil à l’hôpital, Anne-Marie a mentionné un mystérieux secret… Victoire est de plus en plus sceptique et ne croit plus Sandrine. Cette dernière avoue à Chloé être la mère de Victoire ! Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.