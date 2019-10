Résumé de la semaine du 14 au 20 octobre 2019

Dans l’enquête sur le meurtre de Pierre Leroy, tous les regards sont tournés vers une certaine Annabelle. Elle pourrait être la clé de la vérité. Aurore et Georges comprennent qu’il s’agit de Justine. Sentant que l’entonnoir se referme autour d’eux, Justine et Tristan décident de prendre la fuite et se dirigent vers la Suisse. Pendant ce temps, Françoise la mère de Justine, est prête à tout pour couvrir sa fille. Elle se rend à la police et se dénonce à la place de Justine pour le meurtre de Pierre. Timothée, témoin de la mort de sa sœur Lola, témoigne au procès de Laurence. Son avocate met en cause son témoignage à cause de l’autisme de Timothée. Son père Victor est fou de rage et ne compte pas en rester là… Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.