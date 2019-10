Résumé de la semaine du 14 au 20 octobre 2019

Justine et Françoise sont confrontées l’une face à l’autre par Aurore. La mère continue de dire qu’elle est la meurtrière de Pierre pour éviter la prison à Justine. Aurore et Georges sont persuadés qu’elle est coupable mais ils manquent de preuves… Ils mettent en place un stratagème pour pousser Justine aux aveux. Sara se voit donc confier sa première grande mission en devant aller parler à Justine. Le plan fonctionne, Justine se rend au commissariat, avoue le crime et raconte comment et pourquoi elle en est venue à tuer Pierre Leroy. Le procès de Laurence continu. Son fils Arthur témoigne, tout comme Robin Bellanger corrompu par Victor pour témoigner en faveur de Lola. Laurence, épuisée par le procès, fait un AVC. Victor est sans pitié. Il est persuadé qu’elle joue la comédie pour ne pas avoir de procès. Valérie découvre la relation entre Rose et Antoine. Ils partent tout de même faire une sortie en mer avec leur fils Souleymane qu’ils souhaitent préserver de leurs disputes. Un accident a lieu, seulement Antoine et son fils sont retrouvés, Valérie reste introuvable… La police ouvre une enquête qui débute par le témoignage de Lou. Elle souhaite leur faire écouter un message audio de Valérie sur le bateau, qui avait fait appel à elle pour lancer une procédure de divorce. Ce message fait devenir Antoine le suspect numéro 1 de la disparition de Valérie. Les enquêteurs veulent rapidement l’interroger pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé sur le bateau. Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.