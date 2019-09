Résumé de la semaine du 16 au 22 septembre 2019

Cette semaine, Christophe force Clémentine à écrire à sa fille pour couper les ponts. Garance ne se doute de rien, elle est en colère contre sa mère et ne comprend pas son attitude. Pendant ce temps, Alex a de plus en plus de doutes sur l’innocence de Christophe. Il découvre des preuves accablantes et se rend à la police pour les avertir. Clémentine est parvenue à fabriquer une arme et blesse Christophe. Il sent que l’étau se resserre et décide de se donner la mort. La police parvient enfin à retrouver et libérer Clémentine. Hospitalisée, elle peut retrouver sa fille après toutes ces épreuves. Pierre agresse Soraya qui prévient Rémy. Il est fou de rage tout comme Sylvain, prêt à commettre l’irréparable. Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.