Résumé de la semaine du 16 au 22 septembre 2019

Pierre, 23 ans, infirmier a disparu depuis plusieurs jours et personne ne sait ou il est. Du sang a été retrouvé dans son appartement. Rémy est le principal suspect car il aurait essayé de joindre Pierre le jour de sa disparition. Leila met sa fille Soraya au courant que Rémy a été embarqué par la police. Mais Rémy clame son innocence ! Soraya soutient son petit ami plus que jamais quoi qu'il ait pu faire. Christelle Moreno trouve son mari étrange depuis plusieurs jours. Betty retrouve une chaussette pleine de sang dans le linge. Betty va surprendre son père dans les bras d'une autre femme. Elle décide tout raconter à sa mère... Sylvain demande à Mila de ne plus jamais le contacter : c'est sa famille avant tout le reste. Mila, folle amoureuse, lui dit qu'elle va l'attendre le temps qu'il faudra. Retrouvez tous les soirs à 19h20 « demain nous appartient » sur TF1.