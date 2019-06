Résumé de la semaine du 17 au 21 juin 2019

Cette semaine, Victoire sort enfin de l’hôpital et retrouve progressivement la mémoire, elle en profite pour faire une déclaration d’amour à Georges. Suite à la démission de Lucie qui est partie rejoindre Marc Véry à Rio de Janeiro, Martin se voit dans l’obligation de travailler avec Aurore et le courant semble bien passer entre les deux officiers de police. Une épreuve du bac est perturbée quand Maxime se voit arrêté dans le cadre de la disparition d’Olivier et tout semble l’accuser… Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.