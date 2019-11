Résumé de la semaine du 18 au 22 novembre 2019

Cette semaine fut intense pour l’ensemble des Sétois. Revivez les premiers instants post incendie. Chloé est passée à un rien de la mort. Son bébé est également en danger et elle risque une fausse couche à tout moment. Flore a été mise dans un coma artificiel pour tenter de lui faire récupérer ses fonctions vitales. Les décisions d’Arnaud la concernant rendent Bart furieux. Jules reste introuvable. Son corps n’a pas été retrouvé sur les lieux de l’incendie et personne ne sait où il se trouve. La semaine prochaine s'annonce cruciale pour l'avenir de plusieurs personnnages... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.