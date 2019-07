Résumé de la semaine du 1er au 5 juillet 2019

Cette semaine, Olivier s’est rendu à Garance. Il lui a demandé d’être sa complice, elle ne doit rien dire à sa mère ni à qui que ce soit. Olivier ne peut que s’excuser du comportement douteux qu’il a eu avec sa fille, en accusant à tort Maxime. Mais Garance ne peut cacher un tel secret à Clémentine. Alors qu’il décide de lui-même de se dénoncer à la police, son ex-femme a une idée : faire croire à un kidnapping. De leurs côtés, Chloé et Alex veulent prouver par tous les moyens qu’Olivier est en vie ! Clémentine poignarde Olivier au niveau du ventre pour rendre leur mensonge plus crédible. C’est la mère de Garance en personne qui avoue à Martin Constant que son mari a été enlevé. Une rançon de plusieurs milliers d’euros est demandée ! Aurore et Martin retrouvent Olivier inconscient dans une flaque de sang… Va-t-il survivre ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.