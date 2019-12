Résumé de la semaine du 2 au 6 décembre 2019

Cette semaine dans Demain Nous Appartient : la cavale de Noor et Jules prend fin car la jeune fille fait une crise d’appendicite. Il s’agit en réalité d’un mensonge pour que la police puisse interpeller Jules de retour à Sète. Le plan fonctionne, Jules est arrêté puis interrogé par la police. Il va livrer des informations d’une grande importance pour trouver le coupable de l’incendie du Mas. L’ensemble de l’équipe médicale et des proches de Chloé lui mentent à propos de sa grossesse. Le risque de fausse couche est extrêmement élevé et personne ne l’informe pour la préserver. Chloé finit par apprendre ce mensonge et décide de prendre ses distances avec Alex. Au cours d’une nuit, la situation s’aggrave et Chloé a de forts saignements… A-t-elle perdu le bébé ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.