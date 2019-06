Résumé de la semaine du 24 au 28 juin 2019

Cette semaine, Chloé a retrouvé un téléphone portable dans le casier de son fils. Alex en est persuadé, il s’agit de celui d’Olivier ! Il décide alors de détruire les preuves… De son côté, Maxime clame son innocence, il n’y est pour rien dans cet enlèvement. Clémentine et Garance organisent une fouille dans les bois de Sète. Elles retrouvent le sac de sport d’Olivier Doucet, brûlé. Martin et Georges retrouvent la voiture du porté disparu, ainsi que la carte de bus de Maxime. Aurore met en garde ce dernier, il risque la prison. Il se retrouve dans la même cellule que Kylian ! Sur la paillote, Timothée trouve sur une arme. Il avoue à la police qu’il s’agit de celle de Maxime. Aurore et Martin commencent à avoir des doutes… Garance reçoit un mystérieux message lui disant de se rendre seule à un lieu précis. Sur place, elle retrouve son père… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.