Résumé de la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2019

Antoine veille sur Souleymane qui est encore à l’hôpital, ce dernier enchaîne les cauchemars et les crises d’angoisse depuis l’accident en mer. Antoine cache des choses à la police, il efface des messages de son téléphone et demande à Rose de ne plus venir le voir à l’hôpital. Georges et Martin enquêtent sur la disparition de Valérie et le commandant va découvrir que Rose et Antoine entretiennent une liaison secrète. Pour Martin, c’est un bon motif pour vouloir la mort de Valérie. Malgré les doutes qui pèsent sur lui, Antoine fait face à la tristesse de Souleymane, il décide d’organiser une cérémonie d’hommage à Valérie. Cérémonie à laquelle Rose décide de participer… De quoi énerver Chloé qui ne comprend pas l’attitude de son amie. Sara et Georges observent cet hommage de loin dans le cadre de l’enquête sur Antoine. Un pistolet chargé et du sang sont retrouvés sur le bateau… Que cache le proviseur adjoint du Lycée Paul Valéry ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.