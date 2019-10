Résumé de la semaine du 07 au 13 octobre 2019

Laurence doit annoncer à son fils Arthur qu’elle restera en prison tant qu’elle est présumée coupable de la mort de Laura. Déboussolé, Arthur est perdu et a peur pour sa mère. Antoine et Valérie, le nouveau couple arrivé à Sète, traverse une période difficile. Valérie ne se sent pas bien, d’autant plus qu’Antoine croise Rose avec qui il a vécu une histoire d’amour il y a quelques années. L’enquête autour du meurtre de Pierre Leroy prend un tournant décisif. Après avoir pensé que Pierre Leroy était encore en vie, son cadavre est finalement retrouvé au bord de l'eau. Tous les soupçons se tournent alors vers Sylvain. Epuisé par toutes les accusations et les conflits avec sa femme et sa fille, Sylvain finit par avouer qu’il est le meurtrier. Cependant, le corps de Pierre pourrait bien remettre son témoignage en question. Sylvain cherche t-il a protéger quelq'un? Retrouvez tous les soirs à 19h20 « demain nous appartient » sur TF1.