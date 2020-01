Résumé de la semaine du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Bart s’est fait agresser sur le port alors qu’il enquêtait sur le trafic de chiens. Flore veut porter plainte mais Arnaud refuse. Il craint les effets qu’une enquête pourrait avoir sur ses salariés du port. Bart continu malgré tout son enquête et se fait piéger par une jeune fille qui l’emmène dans son lit, film la scène pour la diffuser et porte finalement plainte contre Bart pour viol… Des tentatives d’intimidations qui viendraient du réseau mafieux selon Bart. Pour lui, l’homme à la tête de ce réseau est Arnaud. Il fait part de ses opinions à Arnaud, qui face à ses soupçons annonce à Flore que le mariage est annulé ! Une photo de Luc, le fils d’Arnaud, pourrait bien venir clore toute cette histoire. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.