Résumé de la semaine du 4 au 8 novembre 2019

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Antoine est perdu dans ce qu’il ressent pour Rose. Il décide finalement de la quitter pour rester auprès de Souleymane. Antoine est pendant ce temps placé en garde à vue et devient le principal suspect de la disparition de Valérie. Souleymane finit par apprendre la relation entre Rose et Antoine et saccage InfoSète ! Tout ce petit monde ne le sait pas encore mais Valérie est encore en vie. Elle s’est échouée dans son canot de survie sur une plage d’Algérie. Totalement déboussolée, elle est devenue amnésique et ne souvient plus de rien. Elle n’est pas encore sortie d’affaire… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.