Résumé de la semaine du 6 au 10 décembre 2020

La semaine passée dans Demain Nous Appartient : Bart est furieux contre Arnaud. Il est persuadé que son beau-père est à la tête d’un trafic de chiens. La veille du mariage d’Arnaud et Flore, Bart a une explication musclée avec son beau-père. Le jour du mariage Arnaud ne se présente pas au mariage. Flore apprend qu’il a été retrouvé noyé dans le port. Bart pense qu’il est responsable de ce décès. Au même moment Pauline, l’ex-femme d’Arnaud, débarque à Sète pour l’enterrement et mène la vie dure à Flore. Karim enquête sur la mort d’Arnaud et se rend compte qu’il s’agit d’un meurtre. Ils commencent donc à réunir des premières preuves… Qui a tué Arnaud ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.