Résumé de la semaine du 8 au 12 juillet 2019

La police est persuadée qu'Olivier Doucet leur ment concernant son enlèvement. Chloé décide de voler le téléphone de Clémentine Doucet pour enfin, avoir les preuves que la famille Doucet est coupable et qu'Olivier aille en prison pour ce qu'il a fait à Maxime. Mais Maxime demande à sa mère de ne pas donner le téléphone à la police. Les parents de Sandrine et Victoire sont arrivés à Sète. La relation entre Sandrine et ses parents est très tendue depuis toujours. Noor et Thimothée surprennent un homme en train de creuser et d'enterrer quelque chose dans la forêt. Ils décident d'aller le déterrer : ils découvrent des os humain. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.