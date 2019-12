Résumé de la semaine du 9 au 13 décembre 2019

Cette semaine dans Demain Nous Appartient : Après sa fausse couche, Chloé ne se remet pas d’avoir perdu son bébé. Elle était en réalité enceinte de jumeaux et elle est donc toujours enceinte d’un bébé ! Jeanne perd la tête, son Alzheimer est de plus en plus présent. Les éléments de l’enquête pour trouver le coupable de l’incendie du Mas se tournent vers Jeanne. Face aux preuves, elle décide d’aller se dénoncer à la police. Leila apprend que Samuel et Aurore ont eu une aventure ensemble dans le passé. Après cette découverte, elle devient paranoïaque et est désormais persuadée que Sofia est file de Samuel. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.