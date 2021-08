Résumé de l'épisode 1000 du jeudi 26 août 2021

Dans les épisodes précédents : Ophélie et Anthony sortent du Spoon avec les otages mais élaborent un stratagème pour échapper à la police. Charlie prend la fuite avec Anthony lorsqu’Ophélie se fait rattraper par Karim. Cette épreuve difficile a permis de rapprocher Chloé et Alex, qui finissent par échanger un baiser. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.