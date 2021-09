Résumé de l'épisode 1006 du vendredi 3 septembre 2021

Dans les épisodes précédents : Tristan n’est plus certain de vouloir remettre les pieds au Spoon après la prise d’otages. Garance ne décolère pas de la trahison de Clément. Ce dernier est retrouvé mort au lycée Agnès Varda ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.