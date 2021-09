Résumé de l'épisode 1021 du vendredi 24 septembre 2021

Alors que le meurtre de Clément est enfin élucidé, Victoire se sent coupable de ne pas avoir réussi à sauver son patient. Marianne la réconforte. Cédric explique à ses filles ce qui a causé la mort de leur ami d'enfance. Hadrien découvre qu'Alma lui ment depuis des années. Le nouveau professeur de musique a un comportement des plus étranges..