Résumé de l'épisode 1023 du mardi 28 septembre 2021

William et Samuel sont démunis. Sofia le leur reproche vertement : en tant que médecins, ils se doivent de se battre pour leurs patients. Les deux hommes reprennent courage. Alma cache un lourd secret. Quand Céleste tombe malade, Chloé et Alex se rapprochent.. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.