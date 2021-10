Résumé de l'épisode 1026 du vendredi 1er octobre 2021

Victoire se montre de plus en plus imprévisible. Georges et Sandrine commencent à prendre peur, mais William les rassure : tout va finir par rentrer dans l'ordre. Lorsque Georges rend visite à Victoire à l'hôpital, il retrouve sa chambre vide, Victoire a disparu…