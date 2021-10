Résumé de l'épisode 1027 du lundi 4 octobre 2021

La cohabitation entre Gabriel et Noor devient compliquée. La guerre est annoncée du côté de Gabriel ! Victoire est déroutée depuis sa greffe. Elle demande de l'aide à Georges et Sandrine.