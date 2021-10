Résumé de l'épisode 1028 du mardi 5 octobre 2021

La bataille entre Charlie et Sofia continue ! Charlie met des bâtons dans les roues de Sofia. Mais pendant ce temps, Sofia est prête à tout pour se faire aider et remporter les élections.