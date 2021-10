Résumé de l'épisode 1030 du jeudi 7 octobre 2021

Bart et Louise se réconcilient autour d' « un apéro de réconciliation » festif. Du côté de Victoire, Roxane et Sara, elles retrouvent Noa qui leur explique l'origine du fameux tatouage et l'identité de son donneur.