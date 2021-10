Résumé de l'épisode 1036 du vendredi 15 octobre 2021

Angie défend corps et âme ses idées au lycée. Mais ce n'est pas au goût de Jordan qui ne se gêne pas pour lui dire ce qu'il pense d'elle. Jahia s'en mêle et ça tourne mal !