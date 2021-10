Résumé de l'épisode 1037 du lundi 18 octobre 2021

Après la demande de Karim de fonder une famille et d'avoir un enfant, Anna n'est pas sûre d'avoir la même envie et que ce soit le bon timing. Et ce n'est pas la rencontre troublante qu'elle a fait au Spoon qui va la faire changer d'avis.