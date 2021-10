Résumé de l'épisode 1040 du mercredi 20 octobre 2021

Plus rien ne va entre Anna et Karim, elle refuse d’avoir un enfant avec lui et repense à Mathieu. Mais un nouvel homme la fait sourire en ce moment… Pendant ce temps, Noa est sur le point de démasquer le criminel qui a enlevé Roxane et Judith. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.