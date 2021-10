Résumé de l'épisode 1041 du vendredi 22 octobre 2021

Après la mort de Josse, la police parvient à retrouver la ferme où Roxane et Judith sont enfermées. Elles sont sauvées ! Noa est toujours sous le choc après les révélations sur son grand père, mais Judith ne lui en veut pas et a beaucoup pensé à lui. Pendant ce temps, Chloé et Alex en profitent pour se retrouver secrètement…