Résumé de l'épisode 1044 du mercredi 27 octobre 2021

Chloé et Alex se sont retrouvés récemment. Ils entretiennent une relation secrète et se retrouvent à l'hôtel pour passer du bon temps ensemble. Sur les conseils de sa mère, Chloé pense maintenant à elle et ne se prive pas pour s'amuser.