Résumé de l'épisode 1045 du jeudi 28 octobre 2021

Victoire est préoccupée, elle pense qu'elle ne pourra plus jamais plaire à un homme à cause de sa cicatrice. Sa solution ? Faire un test en couchant avec un inconnu pour voir sa réaction et surtout avoir un avis masculin ! Elle a déjà un premier match qu'elle va pouvoir rencontrer.