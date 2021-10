Résumé de l'épisode 1046 du vendredi 29 octobre 2021

Victoire fait la connaissance d’un homme sur une application de rencontre et couche avec lui pour se prouver qu’elle peut encore plaire aux hommes. Mais il s’avère que cet homme est lui aussi médecin et qu’il vient d’intégrer l’hôpital. Leur rencontre est… cocasse ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.