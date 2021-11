Résumé de l'épisode 1050 du jeudi 4 novembre 2021

Il ne se passera plus jamais rien entre Victoire et Benjamin Ventura, ça c’est sûr ! Après avoir couché ensemble, les deux amants ont compris qu’ils allaient travailler dans le même hôpital ! Et cette surprise de les ravit pas ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.