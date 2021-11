Résumé de l'épisode 1052 du vendredi 5 novembre 2021

Victoire et Samuel n’arrêtent pas de se rapprocher. Mais l’aventure entre Victoire et Ventura ne laisse pas Samuel indifférent. Il est jaloux comme tout ! Même Sofia se doute de quelque chose, elle voit bien ce qu’il se passe entre Victoire et lui. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.